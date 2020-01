D’un côté, Bouchaïb El Bazi, le directeur d’Aljalia News à Bruxelles. En face, Brahim Laytouss, ci-devant président du Centre culturel et islamique de Belgique, ex-imam et professeur d’islam réputé. L’un des musulmans les plus influents du pays. El Bazi accuse Laytouss d’usage de faux diplômes. Laytouss réfute et relaie contre le directeur d’Aljalia News des accusations de harcèlement sexuel exercé sur des femmes mariées.

Au petit jeu de "qui sème le vent récolte la tempête", c’est le directeur bruxellois du web journal marocain qui a tiré le premier. Au départ d’une enquête sur les certificats halal, Bouchaïb El Bazi s’est intéressé à Brahim Laytouss dont une activité a consisté à délivrer des attestations halal pour du chocolat.

(...)