Elie D. a été retrouvé par la police à Mayotte. Il était recherché dans une affaire de trafic de stupéfiants en go-fast entre la région de Namur et la région parisienne. L’organisation faisait usage d’un véhicule volé et de différents box garage.Elie D. est soupçonné d’avoir participé au transport d’importantes quantités de cannabis. L’organisation criminelle a été démantelée en mai 2021, perquisitions et arrestations à l’appui. Cinq suspects étaient visés, dont Elie D. Introuvable, celui-ci faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

