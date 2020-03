Ekaterina Didenko est une Instagrameuse russe et a commis une erreur fatale.

Suivie par plus d'un million de personnes sur Instagram, Ekaterina Didenko possède une certaine notoriété en Russie. Celle qui a voulu fêter son 29e anniversaire a commis une grave erreur malheureusement irréparable. Pour surprendre ses invités, elle a eu l'idée de décharger 25kg de glace carbonique dans sa piscine intérieur. L'objectif? Créer un spectacle de vapeur pour en mettre plein la vue à ses invités.

Problème, la femme n'avait pas prévu que la glace carbonique peut avoir des effets pervers dont la provocation de sévères empoisonnements lorsque elle se concentre avec l'eau en trop grandes quantités. Au lieu de prolonger la fête, le gaz carbonique a empoisonné Valentin Didenko, compagnon et père de leur fille Nastya Dindenko, également contaminée. Aujourd'hui, toujours sur Instagram et en pleure, on voit la blogueuse faire une terrible annonce: "Valya (le surnom de Valentin Didenko, ndlr) n’est plus avec nous. Je n’ai pas pleuré hier mais aujourd’hui, je craque. Je ne voulais pas y croire, c’était un cauchemar. Nastya (la fille du couple) s’est réveillée aujourd’hui en me demandant où était ‘papa’. Je ne sais pas quoi lui dire…" explique-t-elle. Ce n'est pas le seul à avoir perdu la vie, Natalia Monakova et Yuri Alferov, deux personnes âgées de 25 ans, ont également succombé à leurs blessures. Les trois victimes se trouvaient dans l’eau lorsque la glace carbonique a été déversée.