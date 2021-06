Les 14 chiens chercheurs en action peuvent aussi détecter un cadavre. Sait-on jamais...

Sous la supervision d’Alain Remue de l’Unité des personnes disparues de la police fédérale, des militaires en ont remis une couche ce vendredi. Dès 9 heures, ils devaient ratisser une zone industrielle à Dilsen, à la recherche du soldat Jürgen Conings, toujours, éternellement, lourdement armé... jusqu’à preuve du contraire. “Nous avons encore des éléments qui ont indiqué que le parc national et la zone autour de Lanklaar restent intéressant à fouiller”, a déclaré Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. Ce vendredi soir, rien de croustillant n’y avait toutefois été décelé…

Des opérations militaires et policières ont aussi menées au Terhills Cable Park à Lanklaar. On a là des terrils jouxtant un parc de vacances. La configuration est vallonnée et densément végétalisée. Les lieux n’ont certes pas été barricadés, mais il a toutefois été conseillé aux promeneurs de prendre leur plaisir ailleurs.