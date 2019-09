"C’est un tourment de ne pas savoir qui a tué notre ami. Willy n’a pas été tué au hasard. Ce n’était pas un meurtre. C’était un coup soigneusement préparé, un assassinat. On l’a exécuté de sang-froid et depuis treize ans on s’interroge tous les jours : qui et pourquoi ?"

Cathy et Alain Pierrard nous montrent la dernière photo de leur ami, le coiffeur bruxellois connu Willy Massart, mystérieusement exécuté le 26 octobre 2006 alors qu’avec sa compagne il rentrait chez lui, dans une villa luxueuse au sein d‘un lotissement boisé à Bonlez. La photo montre Willy et Alain photographiés cinq jours plus tôt, le 21 octobre, devant les pyramides en Égypte. "Nous étions à deux couples. C’était notre troisième voyage ensemble après la Thaïlande et les Maldives. Nous avions passé huit jours sur le Nil. Je ne dirais pas que Willy n’était pas préoccupé ou inquiet. Sur le Nil, il avait reçu plusieurs appels qui l’avaient perturbé. Mais il ne le montrait pas."

