En septembre 2013, trois hommes ont été reconnus coupables d’un vol de voitures avec la circonstance aggravante d’avoir commis trois meurtres, celui de l’avocat Michel Devleeschouwer, de sa femme, Françoise Grumbers, et de leur fils, Nicolas, à Wemmel, en novembre 2010. Frédéric M’Lembakani et Christian Lumu Akutu pont pris 29 ans de réclusion, pour avoir tous deux usé de leurs armes dans le seul but de les dépouiller. Milton Roberto, a pris 20 ans après avoir été jugé coupable pour les mêmes faits pour avoir procuré une aide indispensable aux deux autres lors du braquage, même s’il n’a personnellement pas usé de violence.

