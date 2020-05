Une procédure d'internement est lancée pour ce militaire qui s'en est pris lundi matin aux secouristes à l'aide d'un extincteur

La DH vous révélait ce lundi qu'une agression s'était produite en fin de matinée à l'hôpital Saint-Pierre. Trois secouristes, pompiers ambulanciers, ont été blessés. Les faits ont eu lieu dans le local de garde des pompiers situé au rez-de-chaussée de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Un homme est entré armé d'un extincteur avant de se diriger dans le local de repos des pompiers.

"Lorsque les ambulanciers lui ont demandé pour quelle raison il était là, muni d'un extincteur, l'homme s'est retourné, s'emparant d'un balai qu'il a cassé en deux, avant de tenter de blesser un des pompiers. Ils sont alors parvenus à le maîtriser à temps, non sans être blessés tous les trois", commentait Eric Labourdette, président du SLFP Pompiers, scandalisé par cette intrusion.

La DH apprend ce mardi que l'agresseur n'était autre qu'un militaire. Un homme qui travaillait sur la base militaire de Beauvechain. Il était sous influence de drogue au moment des faits. De crystal meth. Il devrait être interné.

Contacté par nos soins, le porte-parole et magistrat du parquet de Bruxelles, Denis Goeman réagit : "Le parquet de Bruxelles a été avisé lundi midi des faits de coups et blessures à l’égard de membres du personnel de secours à l’hôpital Saint-Pierre. Une information judiciaire a été ouverte. Un suspect a été privé de sa liberté. Il semblait sous influence de produits stupéfiants et dans un état psychologique troublé. Une procédure de mise en observation de l’intéressé dans un hôpital psychiatrique a été diligentée, l’enquête suit son cours".