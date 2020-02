Le tribunal correctionnel de Malines a condamné jeudi un homme de 29 ans pour le viol en octobre 2017 d'une jeune femme qu'il avait rencontrée via l'application Tinder.

Les faits se sont produits chez la victime, à Wavre-Sainte-Catherine. L'homme nie toute mauvaise intention et parle de consentement mutuel. Il a écopé de trois ans de prison avec sursis et devra suivre un accompagnement. La jeune femme de 19 ans avait rencontré D. par le biais de l'application Tinder. Ils s'étaient déjà rencontrés deux fois et avaient échangé des baisers mais le troisième rendez-vous avait dérapé. La jeune femme avait invité le prévenu chez elle, où celui-ci l'avait violée, alors que la victime le priait d'arrêter.

"Si une femme vous dit que ça fait mal et qu'elle veut que vous arrêtiez, et que vous continuez, alors c'est un viol", a déclaré à l'attention du prévenu l'une des juges. "Toutes les femmes n'ont pas envie de plus ou ne sont pas prêtes au troisième rendez-vous et vous devez respecter cela."

L'homme a été condamné à trois ans de prison avec sursis et à 1.500 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel.