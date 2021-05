C’est déjà arrivé à des milliers d’automobilistes : en retournant à leur véhicule après une course un chouia plus longue que prévu, ils ont découvert sur leur pare-brise une redevance de stationnement pour délai dépassé. Cette mésaventure est arrivée à Josiane, une habitante de Dilbeek, qui rendait visite à une amie installée dans l’avenue Docteur Zamenhof à Anderlecht, le 18 octobre 2018. "Je me souviens très bien de cette journée, explique-t-elle. Elle avait été plutôt agréable. J’ai rendu visite à mon amie en début d’après-midi, et j’en suis repartie peu après 14 h 30, sans rien remarquer."