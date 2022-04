Le 30 mars dernier, le FAST (Fugitive Active Search Team) organisait pour la première fois un hackathlon. Divers spécialistes de la police fédérale et de la police locale, de la Sûreté de l’État (VSSE), du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) et des Douanes y ont participé. Leur but : rechercher des informations sur quarante criminels en fuite par le biais de sources accessibles au public telles que des sites web.

Dans ce cadre-là, la police fédérale vient d’annoncer une troisième arrestation, en Colombie, exécutée le 8 avril dernier…

Avant cela, une première arrestation avait déjà été effectuée dans une ferme à Namur. Il s’agissait d’un homme qui s’était évadé de prison en Macédoine du Nord en 2021. Étant donné que l’homme avait déjà vécu en Belgique dans le passé, il y avait une chance qu’il s’y cachait. C’est pourquoi l’homme avait été ajouté sur la liste hackathon.

Un autre fugitif, D.M., a été arrêté à Manchester. L’homme ne s’était pas présenté à son procès devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le mercredi 6 avril 2022, voulant ainsi échapper à sa peine. Son dossier a lui aussi été intégré sans le processus hackathon. Et de ce fait, le scénario de son arrestation était presque prêt au cas où il ne se présenterait pas à son procès.

Une troisième arrestation a eu lieu le 8 avril. Il s’agissait d’un fugitif qui avait été condamné par contumace à 7 ans de prison par la cour d’appel de Bruxelles pour trafic international de drogue et appartenance à une organisation criminelle internationale. L’arrestation a eu lieu à Bogota, la capitale colombienne. Ce troisième détenu avait déjà été localisé en Amérique du Sud, et une enquête plus approfondie dans les jours qui ont suivi le hackathon a permis "de cartographier petit à petit son itinéraire d’évasion et de déplacement", selon la police fédérale.

"C’était la première fois que les services de sécurité utilisaient ce genre de solutions innovantes pour poursuivre ensemble des criminels en fuite", a déclaré le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. "Cela montre qu’une coopération étroite entre tous les services est la base d’un travail d’enquête efficace et approfondi."