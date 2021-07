Trois condamnations en une journée pour l'humoriste Dieudonné

Le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala a été condamné vendredi dans trois affaires distinctes à quatre mois de prison et à deux amendes de 10.000 et 5.000 euros, déclaré coupable d'"injure publique" et de "provocation à la haine".