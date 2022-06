S.D. et E.W.

Trois heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques riverains de la Zavelstraat à Kessel-Lo (Brabant flamand) sont réveillés par de terribles aboiements qui s’échappent du numéro 126. Les deux bullodgs de la famille font tellement de bruit qu’un des voisins pressent que quelque chose d’anormal se produit. L’arrivée en nombre de la police lui donne raison. Quelques instants plus tard, les agents font une première macabre découverte dans le couloir de l’habitation. Un corps, lardé de coups de couteau au niveau de la nuque et du ventre, gît dans l’entrée, témoigne une voisine. Un peu plus loin, deux autres corps sans vie sont découverts ; eux aussi présentent de violentes traces de coups de couteau.

Peu avant, l’une des trois victimes était parvenue à téléphoner à la police. Dans un dernier souffle, elle avait parlé de "coups de couteau" et d’une "bagarre".