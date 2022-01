En Flandre, plus d’un habitant sur deux a déjà reçu sa troisième dose de vaccin anti-Covid (55 %), soit 3,6 millions de personnes, selon les dernières données de Sciensano.

En Wallonie, le taux de booster retombe à 42 % (soit 1,5 million de personnes) et à Bruxelles, l’écart se creuse encore plus avec 27 % de personnes triplement vaccinés (soit 329 000 habitants). "On remarque des disparités identiques à celles du début de la campagne de vaccination, il y a plus d’hésitants du côté francophone, pointe du doigt le virologue Steven Van Gucht. Cela est moins présent du côté néerlandophone où on lit plus la presse anglophone ou néerlandaise. À Bruxelles et en Wallonie, il y a parfois ce discours anti-vaccin venu de France qui influence certaines personnes."