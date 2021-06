, déplore la députée Stéphanie Cortisse.

Réconcilier la police et la population en généralisant les rencontres dans les écoles, voilà la proposition de la députée MR Stéphanie Cortisse. "Les forces de police font face à une défiance grandissante de la population depuis des années et encore plus depuis la crise sanitaire. Au quotidien, les policiers doivent faire face à un manque de respect et à des violences verbales et physiques", déplore la députée libérale.