Le CEO du groupe de casinos :

Coup dur pour l’entreprise bruxelloise Golden Palace. Comme si la crise du coronavirus ne suffisait pas, le Golden Palace Waterloo doit purement et simplement fermer. Après plus de vingt ans, l’exploitation de l’établissement de la chaussée de Bruxelles doit cesser le 6 avril. En cause, la situation trop proche de notamment l’église Saint Joseph et l’institut du Sacré-Cœur. Ce n’est pas neuf mais cette fois, la commune refuse de signer une nouvelle convention. Or la précédente arrive à échéance le 5 avril.

C’est le 13 mars dernier que le conseil communal de Waterloo a refusé à l’unanimité d’émettre un avis favorable et de signer une nouvelle convention, ce qui empêchera la commission des Jeux de hasard d’accorder une nouvelle licence. Au passage, l’enquête administrative a dû constater qu’en 2001, une première convention avait été accordée - à tort et dès lors, possiblement illégalement - par le collège alors qu’il devait l’être par le conseil communal. Selon nos informations, le groupe Golden Palace, qui emploie 450 collaborateurs et détient 40 licences en Belgique, a obtenu mardi en référé à Nivelles, une ordonnance obligeant la commune à lui communiquer des informations administratives auxquelles il n’avait pas accès.