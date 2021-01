Pour avoir formé Eden Hazard à l’époque de ses 12 ans, son premier club, l’Association football clubs Tubize, s’est trouvé, depuis fin novembre, à deux pas de la faillite. C’est ce que nous pouvons révéler à la suite d’un jugement prononcé le 18 janvier par la juge des saisies du tribunal de 1re instance du Brabant wallon, qui a heureusement ordonné à une banque allemande de lever les saisies qu’elle avait pratiquées sur les comptes du club brabançon et de l’ASBL satellite Jeunesse sportive tubizienne, en charge de la formation des jeunes.

Mais l’affaire n’est pas terminée. Le club, s’il a échappé au dépôt de bilan, n’a pas dit son dernier mot. Son conseil, Me Guy San Bartolome, déposera plainte au pénal pour abus de confiance, faux et usage de faux. Dans le collimateur : la société AFC Tubize, une société détenue par Sportizen, le leader en Corée du Sud du marketing sportif et qui laisse croire, par son nom, qu’il s’agit du club de Tubize.

(...)