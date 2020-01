Nous avons trouvé quelques petites choses sur Léopold Van Esbroeck, surnommé Dikke Léopold et encore Popolino, cette ancienne figure du grand banditisme belge maintes fois citée sans élément probant dans le dossier des tueries du Brabant, dont Le Soir apprenait ce week-end qu’il vient d’être invité à se soumettre à un test ADN.

En 2015 et début 2016, Popolino a relaté avoir été cambriolé deux fois de façon étrange, les deux fois pour ne rien voler. À 69 ans, Van Esbroeck vit seul, d’une "petite pension". On a fouillé dans les tiroirs, "entre les vêtements et même dans la salle de bain". Et dans son building, son appartement fut le seul à avoir été visité.

Se défendant de devenir parano, Popolino se demandait si le but n’était pas de "placer des micros". L’impression ne le lâche pas. Début janvier 2019, il pense être sous écoute et subodore "la Sûreté de l’État".

(...)