La Belgique des années 1980 a connu deux affaires criminelles hors normes, les tueries du Brabant et le crime de la champignonnière.

Dans ces deux affaires non élucidées, nous avons montré (DH du 9 février 2022) qu’un lien, qui n’avait pas été envisagé, semble, d’une certaine façon, les rapprocher : on retrouve, dans les deux, le nom d’un certain Nicolas Le Bon. Pure coïncidence ? Elle pose en tout cas question quand on connaît le parcours de ce Nicolas Le Bon qui a disparu dans ces années-là et, de son propre aveu, jusqu’à sa mort, a cherché à fuir.

Ce lien singulier, les enquêteurs auraient pu le trouver en 1985. Question : pourquoi leur a-t-il échappé ?

La piste punk, par-dessus tout

C’est l’effroi, le 14 février 1984, quand l’on apprend