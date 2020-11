Trois proches étaient présents jeudi soir au crématorium de Gilly, pour la crémation du major Bougerol, décédé le 20 novembre après que la famille ait appris que l’homme de 86 ans était déclaré positif au Covid-19. Jean Bougerol ? Le 27 février dernier, le journaliste Guy Bouten publiait un livre le désignant comme le stratège des tueries du Brabant. Une théorie que 35 années d’enquête ont échoué jusque-là à confirmer.

En 1991, une commission du Sénat se penchait sur les réseaux Gladio, ces réseaux dormants créés après-guerre pour parer à une menace d’invasion soviétique. Les sénateurs s’intéressaient alors à un curieux personnage ayant gravité autour du réseau belge encouragé par les Américains : ce major Jean Bougerol, et à ses connexions dans l’appareil d’Etat, dans l’armée, la Sûreté, la gendarmerie et au SDRA (renseignements militaires) auquel il prétendait avoir appartenu, et à des figures comme le ministre de la Défense Vanden Boeynants, le baron de Bonvoisin, Paul Latinus et le Westland New Post, etc.

(...)