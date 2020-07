Selon nos informations, des munitions ont été saisies ainsi qu’une grenade à main.

Dans les années 1980 durant lesquelles eurent lieu les faits, Francis Verzar était considéré comme proche des milieux d’extrême droite, ces milieux auxquels l’enquête actuelle s’intéresse. Le 5 février 1991, Verzar était condamné à la peine de perpétuité par la cour d’assises de Liège, en même temps qu’Éric Lammers, pour l’assassinat de deux diamantaires, Ludo et Patrick Moons, commis à Anvers le 13 avril 1988.

En 1984, déjà, le tandem Lammers-Verzar avait été impliqué pour le vol de six tableaux attribués à l’expressionniste James Ensor. Par la suite, Lammers reconnaissait avoir effectué des repérages dans des supermarchés, pour le compte du Westland New Post, une milice d’extrême droite dont il faisait partie et dont Michel Libert était devenu le dirigeant après le "suicide" de Paul Latinus.