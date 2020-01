Des "profils suspects" à l’étranger concernés par la "chasse ADN" aux tueurs du Brabant.

Parmi "les centaines" de personnes qui ont été, sont ou seront invitées à se soumettre à un prélèvement ADN ne figurent pas que des "profils suspects". Les enquêteurs de la juge Martine Michel ont également listé des témoins et victimes, la seule façon de séparer leur ADN de ceux d’un ou plusieurs suspects.

Durant les attaques et autres faits entre 1982 et 1985, les auteurs ont touché un grand nombre d’objets (portières et volants de véhicules, vitres et portes de commerce, caddies, tiroirs et caisses enregistreuses, etc.) et laissé des dizaines de traces. Les auteurs ont également touché (...)