Les fouilles menées à Pécrot (Brabant wallon) dans l’enquête sur les tueurs du Brabant étaient déjà terminées jeudi en fin d’après-midi. Il restait à la protection civile à ranger son matériel : résultat négatif !

L’information circulait selon laquelle les enquêteurs espéraient exhumer les restes de celui qu’ils surnomment "Killer" ou Tueur. Les choses ne sont pas aussi claires : ils étaient certes à la recherche du cadavre d’un individu cité dans le dossier. Un suspect était aussi interrogé en parallèle : selon des informations récentes, l’homme aurait été présent, il y a des années, quand le cadavre aurait été enterré à Pécrot.

En fin d’après-midi jeudi, les résultats étant négatifs des deux côtés, le suspect était remis en liberté, sans avoir été inculpé. À Pécrot, les fouilles rappelaient de vieux souvenirs : ceux d’un double assassinat non élucidé commis à la même époque, à savoir en 1985, à quelques centaines de mètres, dans un camping fermé depuis fin 2017 (voir encadré).

"Vieux", "Géant" et "Killer" (ou Tueur) : faute de mieux, ce sont les surnoms des trois auteurs principaux supposés des tueries. Habituellement cité en premier à cause de sa stature, "Géant", fines lunettes et démarche parfois claudicante, n’est pas celui à qui l’on doit la plupart des 28 victimes. "Vieux" était leur chauffeur. Celui-là, s’il est vivant, doit avoisiner l’espérance de vie moyenne des hommes belges. Les deux, "Géant" et "Vieux", sont présents dès le premier fait connu, un vol d’arme en mars 1982 à Dinant. Le vol a lieu sans violence.