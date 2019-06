Nous avons reçu une lettre anonyme. Les enquêteurs des tueries du Brabant en ont reçu des milliers. Que fallait-il faire de la nôtre ? La jeter à la poubelle ? N’y a-t-il pas cet espoir qu’un jour quelqu’un parlera ? Si nous le comprenons bien, l’auteur - nous présumons un homme plutôt âgé - se serait tu depuis 50 ans. Ce qu’il affirme manque totalement de consistance. Mais on le sent en mesure d’en dire plus. Ce qu’il évoque renvoie à la "piste militaire ".

À la fin de son service militaire lors duquel on aurait remarqué ses qualités de tireur d’élite, il se serait vu proposer d’intégrer ce qu’il appelle "une unité spéciale".

(...)