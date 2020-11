À 20 h 20, #Investigation (RTBF1) donne la parole au commissaire Adam, que La DH suit depuis de nombreux mois dans sa recherche de la vérité.

La piste de truands du Nord de la France, que suit Jean-Pierre Adam dans l’affaire des tueries du Brabant, continue son bout de chemin.

Après La DH (les 15 mai, 14 août et 5 octobre 2020), le magazine #Investigation de la RTBF1 propose, ce soir, à 20 h 20, son enquête sur la possible implication de truands originaires de Charleville-Mézières dans cette série de 28 assassinats commis principalement lors d’attaques de supermarchés, entre 1982 et 1985.

L’ex-commissaire Adam, un ancien de la PJ maintenant à la retraite, n’a aucun doute sur l’implication des frères Xavier et Thierry Sliman et 4 autres Français du Nord, tous identifiés. Truands sans limites, la bande tapait en Belgique parce qu’elle était grillée en France. Nous les avons montrées : J.-P. Adam s’est procuré des photos de l’aîné des Sliman porteur d’un manteau ressemblant à celui repêché dans le canal à Ronquières. Les faits avaient lieu de part et d’autre de la nationale 5 qui part tout droit de Charleville vers le Brabant wallon. Les Sliman connaissaient Bruxelles. "Thierry, le plus fou des deux, était plus souvent en Belgique qu’en France." Pour Jean-Pierre Adam, les Sliman sont les tueurs du Brabant.

