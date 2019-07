Alcool, stupéfiants, personnalités fragiles, dynamique de groupe : le procès de l’affaire Valentin Vermeesch a dévoilé les mécanismes complexes qui ont conduit à la torture, au viol et au meurtre d’un jeune homme de 18 ans qui n’avait qu’une chose en tête : se faire des amis.

Quelques semaines après le verdict qui a reconnu les cinq accusés coupables d’assassinat, on relatait le glaçant passage à tabac de Dorian, 19 ans, habitant de la petite commune de Fosses. Le jeune homme avait eu une histoire avec une jeune fille pendant une mois pour ne plus la fréquenter par la suite… La mineure, en fuite d’une IPPJ depuis deux mois, est arrivée chez lui avec quatre garçons pour le torturer pendant quatre heures trente. "Elle a été dire à des amis à elle que je connaissais de vue que je l’avais violée, ce qui est faux", racontera plus tard la victime qui a réussi à s’enfuir. Une cruauté qui choque profondément. Et qui réveille toutes les affaires de harcèlement et cyberharcèlement, dont celle d’Evaëlle, petite fille du Val d’Oise (France) qui s’est pendue à son lit alors que ses parents avaient dû, par deux fois, porter plainte pour harcèlement. Ou celle de cette toute jeune Britannique de 12 ans, pendue elle aussi car elle était "submergée par les réseaux sociaux".

Effet grossissant des médias ou augmentation rampante des faits de violence parmi les adolescents mineurs et les jeunes ?

(...)