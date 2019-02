Elmira, une mère qui a enlevé son bébé il y a presque cinq ans, a écopé d’un an de prison ferme par défaut devant le tribunal correctionnel de Liège.

Angelina avait à peine 1 an quand sa maman l’a emmenée en Russie. La fillette est aujourd’hui âgée de 6 ans et n’a plus de contacts avec Julien, son papa, qui est désespéré. "J’ai rencontré Elmira pendant des vacances en Égypte en août 2011", explique Julien. "Nous sommes tombés éperdument amoureux."

L’homme a fait une dizaine de voyages en Russie car Elmira ne parvenait pas à obtenir un visa. "Le 18 février 2012, nous nous sommes mariés à Moscou en présence de nos deux familles. En novembre 2012, elle est venue s’installer en Belgique alors qu’elle était déjà enceinte. Angelina est née le 25 avril 2013."

Mais l’entente n’était pas au beau fixe. "Malgré tous mes efforts et ceux de ma famille, Elmira ne s’est jamais acclimatée à la Belgique."

Alors que Julien pensait que sa femme allait passer des vacances en Russie, Elmira avait secrètement pris la décision d’enlever la fillette. "Elle devait partir du 1er au 25 mai 2014. Le 2 mai 2014, via Skype, elle m’a annoncé qu’elle hésitait à rentrer. Le 23 mai, elle m’a confirmé qu’elle ne rentrerait pas."

Dès le 26 mai, Julien a déposé plainte pour enlèvement. "Elle avait prémédité son acte car elle est partie avec les documents officiels de notre mariage."

Au départ, Elmira a fait espérer son retour. Mais l’une de ses amies a confirmé qu’elle avait prévu de retourner définitivement en Russie. "Les services des Affaires étrangères me soutiennent mais ce n’est pas facile" , explique Julien.

Dès août 2014, un référé a ordonné l’hébergement exclusif chez le père. La mère a déclaré que Julien avait donné son accord pour qu’elle retourne en Russie avec l’enfant, ce que le papa dément. "Je veux tout faire pour revoir ma fille. Je suis certain qu’on lui dit que je l’ai abandonnée mais je veux qu’elle comprenne que ce n’est pas le cas. Je ne souhaite qu’une chose, c’est qu’elle puisse voir son papa et sa maman."

La mère d’Elmira travaille au ministère de la Justice russe, ce qui fait naître les plus grandes craintes à Julien.