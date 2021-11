Atteint d'une maladie rénale et d'Alzheimer, l'Anversois avait dû écourter ses vacances suite à ses problèmes de santé.

Dans des propos relayés par nos confrères de Het Laatste Nieuws et de 7sur7, Cristina décrit le décès de son mari. "Nous avions réservé pour trois semaines mais nous avons écourté le voyage de cinq jours car j’ai vu que Jos était trop malade. Il a passé tout le temps du vol à regarder les nuages. J’ai essayé de lui donner un maximum de confort. Je pouvais encore le caresser, le réconforter et l’embrasser. Mais environ trois quarts d’heure avant l’atterrissage, il s’est éteint doucement dans mes bras. On était assis main dans la main, et soudain je n'ai plus senti son pouls".

Si l'équipage a fait son nécessaire pour réanimer l'homme, il était déjà trop tard d'après Cristina. "La descente venait de commencer lorsque Jos a cessé de respirer. J’ai refusé une intervention, clairement inutile en plein atterrissage. Mon mari venait de mourir, nous savions que cela allait arriver. Son décès a été notre dernier moment d’intimité ensemble, nous avons pu rester ensemble jusqu’à la dernière seconde. Nous avons également évité d’avoir à nous rendre au service des urgences, où je n’aurais pas été admise à cause du Covid. Cette prise de conscience, je pense, m’a donné le courage de rester si calme. Pendant que les passagers des rangées derrière nous descendaient de l’avion, un médecin urgentiste est monté à bord à l’avant. Il s’est précipité à l’intérieur et Jos a été conduit à la porte située en haut des escaliers de l’entrée. Là, ils ont essayé de le réanimer, mais c’était inutile. Mon mari est mort au-dessus des nuages. D’une certaine manière, je suis reconnaissante pour cela. C’était une fin spéciale pour un homme si spécial.”