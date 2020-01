Le décès de Maëlle des suites d’un choc toxique lié à un tampon hygiénique a ravivé la douleur d’Axel Guillaume dont l’épouse Danièla est morte également d’un choc toxique, celui-là par contre d’origine alimentaire. "Elle est morte en 24 heures d’avoir consommé de la mayonnaise."

L’affaire, à l’époque, avait été tue. La raison est que le mari n’a connu le résultat des analyses qu’après plusieurs mois. Apprenant en début de semaine ce décès dû aussi au syndrome STC, l’Arlonnais a souhaité contacter notre journal. Comme la mère de Gaëlle : "Pour que son décès puisse en empêcher d’autres",

Le témoignage d’Axel Guillaume, 47 ans, s’appuie sur les analyses bactériologiques et toxiques pratiquées au Sart-Tilman dans les services du professeur Philippe Boxho - "choc toxi-infectieux d’origine bactérienne" - et le rapport final du juge d’instruction - qui met en cause "de la mayonnaise ou autre produit à base d’œuf".

Circonstances navrantes. Le samedi 7 mars 2008, le couple fêtait, au restaurant, les 36 ans d’Axel. "Danièla pris des scampis en entrée puis une escalope à la Veneciana servie avec des frites et de la mayonnaise."

Une paire d’heures après, la jeune femme de 36 ans était victime de malaise avec vertige et se plaignait de diarrhées, de fortes douleurs abdominales.

(...)