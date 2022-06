Entre 2016 et 2020, le nombre de faits déclarés de revenge porn a sextuplé. Il s’agit de la diffusion, sans son accord ou à son insu, d’une photo ou d’une vidéo à caractère sexuel, révélant la nudité ou l’intimité d’une personne. Les auteurs le font par méchanceté pure ou pour de l’argent, en la revendant à des sites (pédo) pornographiques ou en faisant chanter la personne qui est sur l’image. On dénombrait 130 faits en 2016, 610 en 2017, 499 en 2018, 590 en 2019 et 830 en 2020. Les victimes sont souvent des mineures ou de très jeunes femmes.

