Un baron belge, le baron Bauduin van Aerssen Beyeren, va devoir comparaître devant le tribunal correctionnel. L’homme de 71 ans sera jugé, à Tongres, pour appartenance à une organisation criminelle, fraude et blanchiment d’argent. La justice le suspecte d’avoir monté une escroquerie autour de sa société BvB Development SA. Celle-ci aurait fait plus de 200 victimes pour un montant total de plus de 60 millions d’euros. Le baron van Aerssen Beyeren risque en théorie plusieurs années d’emprisonnement.

