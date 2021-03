Au total, 26 paquets de drogues avaient été jetés par-dessus bord d'un navire et réceptionnés par les trois hommes au port. Les douanes néerlandaises et la police portuaire ont intercepté les 26 kilos mardi et ont pu arrêter les trois suspects. Vendredi, ils ont été présentés au juge d'instruction, qui a décidé de prolonger leur détention provisoire de quatorze jours.

Les membres des douanes et de la police portuaire les ont repérés lorsqu'ils menaient une mission de surveillance sur les quais du port. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les suspects ont pris la fuite. Ils ont toutefois pu les intercepter et les 26 kilos de cocaïne ont été détruits.