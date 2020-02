Un Belge de 9 ans est tombé dans un "couloir" jeudi alors qu'il skiait à Gressoney-Saint-Jean en Italie, dans la région de la Vallée d'Aoste, selon les informations de l'agence de presse Ansa également rapportées par Het Laatste Nieuws.

L'enfant a été transporté d'urgence à l'hôpital Regina Margherita de Turin. Gravement blessé, ses jours n'étaient toutefois pas en danger. Il est désormais réveillé et conscient, précisent vendredi les autorités hospitalières à l'agence Belga. L'enfant faisait du hors-piste avec son père dans la zone de Weissmatten, au-dessus de Gressoney-Saint-Jean, détaille l'agence de presse italienne. Il est tombé dans un couloir et n'a été retrouvé que plus tard par les membres du Soccorso Alpino Valdostano ainsi que des pisteurs secouristes. Son père l'avait cherché en vain avant de donner l'alarme.

Transféré à l'hôpital Regina Margherita de Turin, il souffrait notamment d'un traumatisme crânien et d'hypothermie car il était resté longtemps dans la neige. "Il est éveillé et conscient", rassurent vendredi les responsables de l'hôpital turinois. L'enfant, en observation dans le service de chirurgie, souffre d'une fracture de l'humérus et du poignet.