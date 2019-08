Un Belge en vacances en Egypte a eu un accident de plongée. La moitié de son visage est paralysée.

Les vacances ont viré au drame pour ce vacancier belge qui a eu un accident de plongée en Egypte. La moitié de son visage est paralysée. "Au début, ça allait. Il avait juste des maux de tête. Mais après, il a eu la bouche paralysée à moitié, l'oeil qui a du mal à se fermer et un de ses bras a perdu de la force", explique son frère au micro de RTL.

Pourtant, son assurance refuse d'intervenir pour le rapatrier en Belgique. Depuis une semaine, ce Belge de 40 ans est coincé dans sa chambre d'hôtel. "Quand on appelle Axa, ils nous disent que leur médecin à eux n'a pas donné le feu vert pour rapatrier mon frère. Je ne comprends pas comment, à distance, un docteur peut donner un feu vert ou pas pour rapatrier quelqu'un", poursuit-il.

Toujours selon RTL, Axa explique qu'ils attendent l'avis d'un spécialiste sur place.

"Sur la base de cette consultation, nous discuterons immédiatement avec cette personne de la meilleure solution possible et donc aussi de la nécessité et de la possibilité d'un rapatriement. (…) Notre plateforme médicale et nos médecins assureront le suivi de cette question. Nous cherchons toujours la meilleure solution possible pour le patient et l'analyse médicale est prioritaire", explique Guy Serdobbel, porte-parole Axa Assistance.

Accompagné de son épouse et de ses quatre enfants, ce vacancier belge devait rentrer vendredi prochain en Belgique. Tous espèrent toutefois revenir le plus rapidement possible.