Nebi n'est pas prêt d’oublier son réveillon de Nouvel An à Paris. Ce jeune homme de 21 ans originaire de Bruxelles s’est rendu à Paris avec trois amis pour fêter le Nouvel An sur les Champs-Elysées. Mais sa soirée a viré au cauchemar entre 2 et 3 heures du matin.

"Toutes les personnes présentes sur le site sont passées par une fouille approfondie pour vérifier que personne n’entre avec des projectiles, feux d’artifices, pétard ou arme blanche. A aucun moment on n’a posé de problème. On s’est assis par terre, on discutait", se souvient Nebi, qui travaille en tant que paysagiste. "A un moment donné, un monsieur a lancé un feu d’artifice à une dizaine de mètres de nous. Des CRS ont commencé à courir et ils ont plaqué un homme au sol. Mais le type qui a lancé le feu d’artifice avait pris la fuite et les CRS s’en sont pris à la mauvaise personne."

Les personnes ont commencé à courir tandis que Nebi s’est dirigé vers un CRS pour lui indiquer qu’ils avaient interpellé la mauvaise personne. "Le CRS était réceptif, m'a demandé si j'étais sûr de moi, et m’a demandé de lui indiquer la direction dans laquelle était partie la personne recherchée. A ce moment-là, un CRS a sauté sur moi, sur le côté, en me disant de dégager avant de m'asséner un violent coup de matraque au niveau de la tête. Juste avant qu’il me porte le coup, l’autre CRS, qui m’écoutait, a bien dit que je n’y étais pour rien mais c’était trop tard", se remémore Nebi.

