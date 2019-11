L'homme était engagé dans une course-poursuite avec la gendarmerie quand il ne s'est pas arrêté au péage, provoquant l'embrasement de son véhicule. Selon divers médias français dont La Voix du Nord, il ne s'était pas arrêté après avoir provoqué un accident sur l'autoroute A1 quelques minutes plus tôt.

Les images de la collision, impressionnantes, montrent la violence de l'impact, qui n'a heureusement pas fait d'autre victime. "Le chauffeur est spontanément sorti de son camion en levant les mains et en ayant un discours qui laisse à penser qu'il n'avait plus forcément toute sa tête", a indiqué Jean-Baptiste Blaide, procureur de Senlis, dans La Voix du Nord. "On s'oriente vers une thèse accidentelle en lien avec un problème de santé du conducteur", ajoute-t-il. Des analyses sanguines sont en cours.

Cédric V.N. est actuellement hospitalisé. La gravité de ses blessures n'est pas connue. L'homme de 39 ans, originaire d'Estaimpuis, travaille chez Fornord à Tournai. Une enquête préliminaire a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "dégradation et destruction du bien d'autrui".