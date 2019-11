Des images amateurs du chauffeur d'un camion stationné au moment de l'accident montrent l'ampleur des dégâts. Un camion "fou" roule à vive allure en direction d'un péage, à Chamant-Senlis, dans le sens Lille-Paris, avant de percuter la barrière de sécurité, dans la matinée. Stoppé net dans sa course, le véhicule s'enflamme de manière impressionnante. Une course poursuite entre le chauffeur du poids lourd et la gendarmerie serait à l'origine de l'incident. Selon la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France), le camionneur "a refusé de s'arrêter et a délibérément percuté le péage". Selon le Courrier Picard, le camion avait été impliqué dans un accident sur l'autoroute A1, quelques minutes plus tôt.





L'autoroute a été fermée dans les deux sens dans la matinée, ce qui a provoqué de gros embarras de circulation. Vers midi, la circulation a finalement repris.