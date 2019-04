La nouvelle est tombée ce lundi, dans l’après-midi. Le parquet de Charleroi a confirmé à La DH l’ouverture d’un dossier à l’instruction contre Jean-Marc Poullain, premier suppléant du CDH pour les élections régionales dans l’arrondissement de Charleroi-Thuin.

Il est aussi président du CDH de Thuin et conseiller communal à Momignies, dans la Botte du Hainaut. Il exerce d’autres mandats publics, dont une vice-présidence au comité de direction de l’Igretec (Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques), et d’administrateur à Ipalle (Intercommunale de gestion de l’environnement).

L’ouverture de l’instruction fait suite à une plainte de la Région wallonne pour détournement et suspicion de détournement de subsides. Le domicile de Jean-Marc Poullain, à Momignies, a été perquisitionné récemment.

L’intéressé n’a pas répondu à nos appels.

(...)