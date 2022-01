Le feu était au vert pour les piétons. Donc au rouge pour le véhicule dont le conducteur n’a pas ralenti. Le policier, qui tenait son fils par la main, a eu le réflexe de bondir en arrière. La voiture a continué et filé dans le lointain.

Ce sont les faits. Arrivé à la PJ, le policier fédéral a allumé son écran et entrepris de rédiger un P.-V. Mais à la PJF, on est plus habitué aux grandes enquêtes qu’à rédiger un P.-V. de roulage, un exercice pas si simple. À quand remontait son dernier ?

L’inspecteur écrivait qu’"avenue Bossaert, à 7 h 32, une voiture noire a franchi le feu tricolore se trouvant en phase rouge depuis quelques secondes, obligeant les piétons engagés sur le passage piétons à faire un écart en arrière pour ne pas être renversés".

