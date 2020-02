Un chauffeur de bus belge a été poignardé vendredi soir, dans la ville frontalière néerlandaise de Hulst, par un jeune fauteur de troubles, rapporte samedi l'agence de presse néerlandaise ANP. La police a pu identifier le suspect grâce au signalement du chauffeur et aux images vidéos disponibles.

Le jeune homme se trouvait avec un autre garçon et une fille dans le bus en direction de la Belgique. Selon le chauffeur du bus De Lijn, le trio cherchait maille à partir avec les autres passagers du bus et frappait sur les vitres. Le conducteur les a donc interpellés. Deux d'entre eux sont alors descendus du véhicule mais le troisième est resté et a menacé le chauffeur avec un couteau. Celui-ci a alors commencé à filmer le jeune et il a été poignardé, selon ANP. D'après la police, le chauffeur présente une entaille considérable au niveau de la poitrine. Un collègue lui a prodigué les premiers soins après quoi il a été emmené à l'hôpital. "Le conducteur a été impliqué dans un incident avec des jeunes au terminus de la ligne. Il est blessé à la poitrine. Il est à l'hôpital mais il n'est pas en danger de mort", a indiqué la porte-parole de De Lijn, qui confirme les faits. "Nous sommes très choqués qu'un tel incident se soit produit, car cette ligne n'est pas connue pour être dangereuse", a-t-elle spécifié. Le bus était équipé d'un bouton d'urgence et d'un système de caméras. "Je ne suis pas en mesure de confirmer que le conducteur a lui-même fait des images, comme le suggère la presse néerlandaise", a-t-elle encore indiqué à l'agence Belga.