Sur la ligne 391 de De Lijn, entre Mol et Arendonk, un conducteur a été surpris par un étudiant en train de faire usage de son téléphone portable. Le jeune a décidé de filmer la scène et de l'envoyer à sa maman: "Mon fils a eu peur et n’a pas osé en parler au chauffeur. Il ne se sentait vraiment pas en sécurité", affirme-t-elle.

Par ailleurs, comme le soulignent nos confrères, il s'agit d'une ligne régulièrement fréquentée par les enfants.

De son côté, la société, contactée par HLN, assure avoir identifié le chauffeur et avoir pris les mesures appropriées.