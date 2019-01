Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un comptable forestois à une peine de 38 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir détourné un montant total d’environ 350 000 euros au préjudice des Guides catholiques de Belgique (GCB) et du groupe de maisons de repos Orpea. Le tribunal a estimé que les préventions de faux, usage de faux, détournements, escroqueries et abus de confiance étaient établies dans le chef du prévenu, un comptable de 30 ans, qui était en aveu.

Par ailleurs, il a rejeté l’argument de la défense qui, à titre principal, demandait l’irrecevabilité des poursuites au motif que le secret bancaire aurait été violé au cours de l’enquête.

La juge a tenu compte de la "hauteur des sommes détournées" et de la "persistance du prévenu dans la délinquance". Elle a insisté sur la nécessité de prononcer une peine qui pourra "dissuader le prévenu de toute récidive", lui qui "n’en était pas à son premier coup d’essai".

Elle a ainsi prononcé une peine de prison de 38 mois avec sursis probatoire et une amende de 6 000 euros avec sursis simple.

Le prévenu, qui est aujourd’hui comptable dans une fiduciaire et qui est également chargé de cours à l’Ifapme, a été reconnu coupable d’avoir, entre 2013 et 2014, détourné une somme d’argent totale d’environ 120 000 euros au préjudice du groupe de maisons de repos Orpea. Il s’agissait de montants qui devaient être reversés aux ayants droit de personnes âgées décédées au sein de séniories de ce groupe.

Il est également poursuivi pour avoir, entre 2012 et 2014, détourné une somme d’argent totale d’environ 230 000 euros au préjudice de l’ABSL Guides catholiques de Belgique, via un procédé de fausses notes de frais et de notes de crédit "gonflées". Il était question de 196 notes irrégulières.