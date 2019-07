"À un moment donné, on ne sait plus quoi faire !" réagit le psychologue de la route Ludo Kluppels (Vias) à cette nouvelle, sur les ondes de la VRT. Pour cause, l’homme à qui l’on avait déjà retiré le permis 23 fois se retrouve devant la cour à nouveau pour répondre de ses actes. Cette fois-ci, on l’a arrêté en décembre 2018 alors qu’il zigzaguait sur une route à Hasselt avec, dans le sang, le double de la dose d’alcool limite.

Mais ce n’est pas tout . Le récidiviste semble également avoir été sous l’influence d’amphétamines. Cette fois, il n’échappera pas à la case prison. La peine de 18 mois est assortie d’une amende de 8 000 euros, histoire de bien faire passer le message. À savoir : rouler sans permis est totalement interdit. Récidiver… 23 fois dépasse de loin les limites de l’acceptable.

Le danger public n’est pas le seul à avoir été sanctionné. Sa compagne, elle, devra se passer de sa voiture, celle-ci ayant été confisquée. Sa faute ? Avoir laissé conduire son partenaire alors qu’elle était tout à fait au courant de son retrait de permis. Il faut bien l’admettre, sans l’apport logistique de Madame, Monsieur n’aurait pas pris le volant ce soir-là.

"Cet homme a trop longtemps reçu le signal qu’il pouvait allègrement poursuivre sa lancée" , explique le psychologue de la route. Le problème, c’est que, d’une, si les sans-permis ne sont pas contrôlés, ils passent inaperçus ; de deux, "beaucoup de récidivistes ont trouvé le truc. Ils se rendent au bureau de police et déclarent leur permis volé ou perdu. Ainsi, ils en ont deux. Le jour où on leur en retire un, ils continuent à rouler et à passer les contrôles de routine grâce au second !" note Johan De Mol, expert de la circulation à l’Université de Gand.

Il y a pourtant une solution, avance ce deuxième expert : "On devrait pouvoir contrôler électroniquement si quelqu’un est en possession d’un permis valable. Le truc de l’exemplaire volé ne marcherait plus. […] Parce que confisquer la voiture de quelqu’un ne marche pas non plus. Ils empruntent alors la voiture d’un ou une ami(e) ou ces derniers leur en louent une".