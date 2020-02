Jean-Pierre et Marie-Christine, 67 ans, et une de leurs connaissances ont été acquittés par le tribunal correctionnel de Liège où ils devaient répondre d’avoir commandité l’assassinat d’Abdelaziz, l’ancien beau-fils du couple.

Le 28 novembre 2011, un homme s’est présenté chez Abdelaziz. Ce dernier a ouvert la porte et l’homme lui a parlé d’un problème de garde d’enfant. Il a pris son sac à dos et a tiré à plusieurs reprises en direction de la victime. Abdelaziz a été touché sur le haut du thorax et dans le cou. Un voisin a comprimé la plaie béante ce qui a permis de sauver la victime.

Abdelaziz a rapidement déclaré que les faits étaient en rapport avec son ex-femme et sa famille. En effet, les tensions étaient grandes entre l’ancien gendre et les parents de son ex.

Le père n’acceptait pas que l’homme soit un Maghrébin.

Alors que la dame était enceinte, elle a quitté son mari. Les parents craignaient que l’homme n’emmène le bambin dans son pays d’origine.

L’ex-beau-père d’Abdelaziz et son épouse ont nié les faits tout comme le prétendu tireur. Jean-Pierre avait d’infimes traces de poudre sur lui, mais qui auraient pu être transmises par une autre personne et Abdelaziz a déclaré qu’il n’avait pas reconnu le tireur.

La magistrate du parquet a estimé qu’elle pensait que le couple était impliqué, mais qu’elle n’avait pas les éléments suffisants pour une demande de condamnation.

Le juge a estimé que rien ne permettait de retenir que le troisième prévenu qui était poursuivi était le tireur.

Le juge a tranché qu’aucun acte quelconque ne permettait d’affirmer la culpabilité de Marie-Christine.

Quant à Jean-Pierre, le tribunal a estimé qu’il y avait des éléments troublants mais que l’ensemble des autres éléments du dossier permettaient de douter de sa culpabilité. Les trois prévenus ont donc été acquittés.