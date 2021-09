Samedi dernier, un couple de Belges a causé un accident en Sicile, rapportent plusieurs médias italiens. À bord de leur bateau à moteur, les deux vacanciers belges (40 et 51 ans) ont percuté à grande vitesse un homme qui faisait de la plongée près du port de Cefalù (nord de la Sicile), le blessant gravement aux jambes. Les deux Belges ont pourtant continué leur chemin sans s'arrêter, laissant le plongeur sans assistance. Ce sont des témoins de la scène qui ont alerté les garde-côtes, et la victime a ainsi pu être emmenée à l'hôpital et est depuis hors de danger.

Suite à une enquête de la police locale, les deux responsables de l'accident ont pu être identifiés. Ils sont accusés par les autorités de ne pas avoir porté secours à une personne en danger, après l'avoir blessée.