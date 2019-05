Johan Delandsheere, 35 ans, et Angélique Aron, 36 ans, ont été condamnés à 15 ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines par le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des viols et des attentats à la pudeur sur quatre enfants âgés de moins de dix ans.

En 2011 déjà, ce couple qui habitait Geer a été condamné pour avoir commis des actes de pédophilie sur des enfants du voisinage.

Leur méthode est à chaque fois la même. Ils approchent d’abord les parents pour ensuite abuser des enfants.

C’est la femme qui contacte les parents en les apitoyant sur son propre sort. Lorsque les parents sont mis en confiance, elle leur propose de garder leurs enfants. Le couple couvre les enfants de cadeaux pour les abuser sexuellement. Les enfants ont décrit des scènes qui dépassent l’entendement. Le couple a notamment obligé un petit garçon à pénétrer sa propre petite sœur !

Au début de l’enquête, les deux pervers étaient en aveux partiels. Mais devant le tribunal, ils ont complètement nié ce qui leur était reproché.

Johan Delandsheere a prétendu que les enfants étaient très intéressés par le sexe, ce qui ne ressort d’absolument aucun autre témoignage. "Il n’y a rien eu, a déclaré l’homme déjà condamné à plusieurs reprises pour pédophilie. On a juste assisté à une scène sexuelle avec son frère qui voulait prendre sa sœur dans la chambre. On a mis le halte-là. Je ne sais pas pourquoi ils disent cela. Les parents ont su que l’on avait été incarcérés pour des faits de ce type."

Angélique a aussi démenti les abus. "J’ai fait semblant de la lécher alors qu’elle était habillée. J’ai mis ma tête là pour voir si son frère faisait cela pour en parler aux parents après."