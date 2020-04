Un cycliste est décédé lundi après-midi dans un accident de la route à Bekkevoort (Brabant flamand).

L'homme de 45 ans a été heurté par une camionnette sur la Staatsbaan, a indiqué le parquet de Louvain mardi. L'accident s'est produit vers 12h10, alors que le cycliste circulait sur une piste cyclable en direction de Diest. La victime a été fauchée par le véhicule à hauteur de l'intersection avec le Prinsenbos. Elle a été transportée à l'hôpital mais elle y est décédée des suites de ses blessures.

Le parquet a désigné un expert de la route et un médecin légiste pour enquêter sur les causes de l'accident. On ignore jusqu'ici pour quelle raison le conducteur de la camionnette - un homme d'une cinquantaine d'années de Bekkevoort - s'est retrouvé sur la piste cyclable.

Selon les premières constatations, la vitesse du véhicule n'est pas mise en cause et les tests d'haleine et de salive soumis au conducteur se sont révélés négatifs.