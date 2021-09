Nichée au fin fond de la commune d’Anderlecht, la cité-jardin la Roue est un quartier bucolique avec en son centre la charmante place Ministre Wauters. Mais depuis un an et demi, un individu déséquilibré fait régner la terreur dans ce quartier. La liste des faits reprochés est hallucinante : l’individu d’origine vietnamienne fait ses besoins dans des sacs en plastique qu’il jette dans les jardins, il y déverse ses déchets, saccage des voitures et s’introduit dans le domicile des gens. Récemment, il a été jusqu’à se masturber dans son jardin qui donne sur la place où jouaient des enfants, vidéo à l’appui.

Nous sommes partis à la rencontre d’une vingtaine de riverains et commerçants qui n’en peuvent plus, et ce malgré les 120 plaintes déposées.