Stéphanie, maman d'une fillette de 7 ans blessée à l'école ce lundi par un autre enfant au point d'avoir dû être recousue, exprime sa colère sur les réseaux sociaux

Posté publiquement ce lundi soir sur Facebook et partagé déjà plus de 2.000 fois, le message de Stéphanie fait réagir sur les réseaux sociaux. La maman y exprime sa colère face aux blessures subies par sa fille dans la journée de ce lundi alors qu'elle se trouvait à l'école. La maman explique que sa fille, âgée de 7 ans, a été poussée par un autre enfant, dans un établissement scolaire wallon. Elle ajoute qu'en guise de punition, l'autre enfant aurait simplement été privé d'un temps de récréation. Moment mis à profit pour adresser un dessin à la fillette en guise d'excuses.

5 points de suture

De quoi provoquer la colère de cette mère qui affirme sur les réseaux sociaux qu'elle déposera plainte ce mardi. Son sentiment d'injustice est encore renforcé par le fait que, dans un échange sous sa publication, la maman de la fillette sous-tend qu'un lien de parenté lierait l'enfant qui a frappé la petite à la direction de l'établissement.

Le message posté par la maman en colère : "Parce que la violence scolaire est réelle, parce que cela n'arrive pas qu'aux autres, parce que ma fille en sort choquée avec 5 pt de sutures des bleus et mal de tête accompagné dune cicatrice qui lui rappelera ce fameux lundi 27 janvier, et parce que certains élèves bénéficient, en guise de punition, à devoir faire un dessin et une récré de midi retirée, parce que cela part d'une simple insulte à des coups réels..... A diffuser, que cela cesse !"