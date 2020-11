Kidnappée au Guatemala par des trafiquants de bébés, elle a été adoptée en Belgique.

"Cet Emmy Award, c’est un génial coup de projecteur sur la problématique de la traite d’êtres humains, encore trop peu connue. J’espère qu’il incitera d’autres adultes, ex-enfants volés au Guatemala puis adoptés en Belgique, a sortir du bois et à parler. "

La Bruxelloise Coline Fanon est aux anges. L