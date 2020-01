Le juge d'instruction de Furnes a fait procéder jeudi à l'arrestation d'un enseignant de 45 ans, soupçonné de viol et d'attentat à la pudeur sur un élève mineur, a indiqué lundi le parquet de Flandre occidentale.

Les faits se seraient déroulés mercredi dernier à Nieuport. Le professeur aurait donné rendez-vous à l'élève en dehors des heures de cours, mais on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé ensuite. En tout état de cause, le suspect a été arrêté pour attentat à la pudeur et viol sur mineur.

Le parquet de Furnes se contente pour l'instant de confirmer l'arrestation de l'enseignant, qui est donc détenu depuis jeudi. L'homme comparaîtra mardi devant la chambre du conseil, qui déterminera si sa détention préventive doit être prolongée ou non.